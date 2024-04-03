Словаччина просуває новий закон про НУО, подібний до орбанівського

Правляча коаліційна партія Словаччини запропонувала поправку до закону про НУО, яка запроваджує маркування організацій, що отримують понад 5 тисяч євро на рік іноземного фінансування, як "організації з іноземною підтримкою" – крок, який критикують словацькі НУО, що закликають уряд не наслідувати приклад прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Поправка, запропонована правлячою коаліцією SNS, яка має на меті підвищити прозорість діяльності НУО, може також змінити зміст щорічного звіту НУО та опублікованих даних про донорів.

"Метою цієї пропозиції є підвищення прозорості фінансування НУО, що є ключовим елементом для зміцнення довіри громадськості до НУО, у вигляді публікації інформації про пожертви та донорів, якщо їх розмір перевищує одноразову або кумулятивну суму, визначену законом", – йдеться в пояснювальній записці до поправки.

Також пропонується розширити можливість примусового припинення діяльності громадських об'єднань у разі порушення будь-якого з нових положень закону. Міністерство внутрішніх справ також може бути уповноважене розпускати такі організації, якщо вони не виконують зобов'язання подавати щорічний звіт до Реєстру фінансової звітності.

У вівторок Словацька палата неурядових неприбуткових організацій закликала уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо відхилити цю пропозицію, заявивши, що вона є "дискримінаційною і порушує як словацьке, так і європейське законодавство".

"Пропозиція партії SNS більш-менш ідентична угорському закону про НУО, що фінансуються з-за кордону. Вона обмежує вільний рух капіталу в межах ЄС, а отже, суперечить його установчим договорам, які мають пріоритет над нашими законами", – зазначила Катаріна Баткова, юристка і одна з авторів звернення.

У 2017 році Угорщина ухвалила схожий закон про НУО, що фінансуються з-за кордону, який вимагав від певних категорій НУО, що отримують понад 24 000 євро щорічного іноземного фінансування, реєструватися та ідентифікувати себе як "організації, що підтримуються з-за кордону".

Угорщина була змушена скасувати цей закон у 2021 році після офіційного повідомлення від Європейського Союзу та після того, як Суд ЄС скасував його, заявивши, що такі обмеження порушують законодавство ЄС.

Федір Блащак, директор Фундації "Відкрите суспільство", розповів Euractiv Словаччина, що новий запропонований словацький закон також схожий на закон, прийнятий у Росії в 2012 році.

"Ідеологічно, це дійсно пропозиція в російському/путінському стилі. Вони мають дуже схожі відправні точки – вони спрямовані проти активних громадян, громадянського суспільства і демократичних принципів", – сказав Блащак, додавши, що з точки зору наслідків російський закон, однак, незрівнянно жорсткіший.

Нещодавно запропонована поправка відповідає обіцянкам, які уряд Фіцо давав у минулому.

Коли новообраний словацький уряд підписав коаліційну угоду в жовтні 2023 року, Фіцо заявив: "Це знаменує кінець правління політичних НУО в Словаччині", додавши, що будь-яка НУО з іноземним фінансуванням "повинна бути позначена як іноземний агент".

Наразі поправка перебуває на стадії міжвідомчих консультацій. Якщо вона буде прийнята, то може набути чинності 1 січня 2025 року.

Словаччина ліквідувала у березні свій спеціальний підрозділ прокуратури у справах про хабарництво, незважаючи на занепокоєння Європейського Союзу.

9 лютого парламент Словаччини проголосував за зміни до кримінального кодексу та ліквідацію спеціальної прокуратури, що займається розслідуванням тяжких злочинів і корупції – законодавство, яке зазнало гострої критики в країні та в ЄС.

Нагадаємо, на початку лютого в понад 30 містах Словаччини знову пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо, у столиці Братиславі акція стала найбільшою і зібрала 30 тисяч учасників.