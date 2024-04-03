Парламент Норвегии закрыли после двух сообщений о бомбе

Здание парламента Норвегии закрыли после получения двух сообщений с угрозами взрыва.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания NRK.

Сообщение поступили в полицию в 09:48. "Было получено две угрозы", – сообщил оперативный руководитель полиции Свенд Бьелланд сразу после 11:30.

Бьелланд говорит, что Стортинг (парламент Норвегии) получил электронное письмо с угрозами во вторник вечером. "Его считали ненастоящим. Сегодня поступила новая угроза", – сказал он.

Именно последнюю угрозу полиция считает наиболее реальной. "Есть непонятная угроза, которая сама по себе может не вызывать доверия. Но она настолько непонятна, что мы не решаемся рисковать", – говорит Бьелланд.

Как сообщает Aftenposten, одна из угроз была размещена на сайте 4chan: "Некоторые из вас в порядке. Не идите завтра в 10 часов в Стортинг".

Территория вокруг Стортинга оцеплена. Это сделано для того, чтобы транспортные средства не могли заехать на территорию. По словам руководителя операции, в этом районе будет проводиться обыск.

Движение транспорта в районе Стортинга перекрыто. Это также влияет на работу общественного транспорта.

Все работники и члены Стортинга получили SMS с информацией об угрозе: "Все входы в Стортинг сейчас закрыты из-за непонятной ситуации с безопасностью. Никого не впускают и не выпускают. Больше информации будет позже".

Сразу после 11:00 администрация Стортинга разослала обновленную информацию об угрозе.

Напомним, в начале декабря прошлого года школы по всей Эстонии получили электронные письма, в которых содержались угрозы взрыва.

Во Франции всплеск таких угроз пришелся на первые недели после нападения ХАМАС на Израиль.