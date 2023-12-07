У навчальні заклади по всій Естонії надійшли листи з погрозами вибуху

У четвер вранці школи по всій Естонії отримали електронні листи, у яких містилися погрози вибуху.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, пише "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

За словами міністра, аналогічні повідомлення із погрозами були розіслані в середу у Литві.

"Це чергова гібридна атака на країни Балтії. Нещодавно подібна атака була здійснена і на навчальні заклади Словаччини", – сказав Ляенеметс.

Голова МВС додав, що Департамент поліції та прикордонної охорони вже в середу заздалегідь попередив навчальні заклади про таку акцію, а також дав вказівки, як діяти і що слід мати на увазі в разі загроз.

За словами Ляенеметса, ситуація ясно засвідчила, що освітні установи мають додаткову потребу в кризовому навчанні.

"Кризові навчання вже відбулися цього тижня, два відбудуться сьогодні", – сказав Ляенеметс, зазначивши, що на ці навчання зареєструвалися близько 300 навчальних закладів.

У Литві у середу, 6 грудня, сотні шкіл і державних установ отримали повідомлення із погрозами про замінування.

Напередодні із хвилею погроз про мінування шкіл зіткнулася Словаччина.

У Франції сплеск таких погроз випав на перші тижні після нападу ХАМАС на Ізраїль.