Финляндия выделяет новый пакет военной помощи Украине

Финляндия объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи, который станет 23-м по счету.

Об этом говорится в тексте обнародованного соглашения по безопасности между Украиной и Финляндией, сообщает "Европейская правда".

В тексте указано, что одновременно с подписанием соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке Финляндия объявляет о предоставлении 23-го пакета помощи общей стоимостью 188 миллионов евро.

Содержание пакета не раскрывается. Однако в тексте говорится о том, что общая стоимость военной поддержки Финляндии, предоставленной Украине с начала полномасштабной агрессивной войны, приблизилась к двум миллиардам евро.

"С учетом взноса Финляндии в размере 30 миллионов евро в чешскую инициативу совместных закупок артиллерийских боеприпасов для Украины поддержка Украины со стороны Финляндии в 2024 году уже превышает 400 миллионов евро", – говорится в тексте соглашения.

В то же время, согласно документу, в течение этого года Финляндия планирует выделить Украине еще как минимум два пакета помощи.

Как известно, в среду в Киев приехал финский президент Александер Стубб. Впоследствии после появления информации о его прибытии Офис президента Украины обнародовал текст соглашения между Украиной и Финляндией о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.