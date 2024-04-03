Шмигаль обговорив із президентом Естонії створення спільних оборонних підприємств

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із президентом Естонії Аларом Карісом створення спільних оборонних підприємств.

Про це Шмигаль написав у Telegram-каналі в середу за підсумками зустрічі з естонським президентом, повідомляє "Європейська правда".

Шмигаль нагадав, що Каріс був серед європейських лідерів, які відвідали Україну одразу після звільнення Київщини два роки тому.



"Україна потребує більше зброї, аби вигнати Росію з усіх наших земель. Цінуємо долучення Естонії до ініціатив з військової підтримки. Ми нарощуємо власне виробництво зброї. У цьому контексті порушили питання створення спільних оборонних підприємств", – написав Шмигаль.



Прем'єр України та президент Естонії також обговорили євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення України.



"Україна має бути членом ЄС і НАТО. Покладаємося на підтримку Естонії", – зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, у середу Денис Шмигаль прибув з візитом до Естонії.

А напередодні стало відомо, що Естонія висловила зацікавленість в участі у чеській ініціативі, яка передбачає закупівлю боєприпасів для України.