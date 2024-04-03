Денис Шмигаль прибув до Естонії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу перебуває з офіційним візитом в Естонії і зустрінеться з президентом Аларом Карісом, прем'єр-міністром Каєю Каллас і спікером Рійгікогу Лаурі Хуссаром.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Свій візит Шмигаль розпочинає із зустрічі зі спікером Рійгікогу Лаурі Хуссаром, потім зустрінеться з президентом Аларом Карісом.

We start our visit to Estonia with a meeting with @Riigikogu parliamentarians led by Speaker Lauri Hussar. We discussed European integration, cyber cooperation and the confiscation of russian assets. I thanked Estonia for its willingness to help with energy equipment and for its… pic.twitter.com/0btie4sTC5 April 3, 2024

На зустрічі з Каєю Каллас вони обговорять всебічну підтримку України, включно з відновленням постраждалої від війни країни. Крім того, буде обговорено тему використання заморожених російських активів, притягнення РФ до відповідальності та санкції. Не залишиться поза увагою і шлях України до Європейського союзу і НАТО.

Каллас перед зустріччю зі Шмигалем заявила про продовження підтримки України у військовому, економічному та політичному плані. "Ми віримо в перемогу України і в те, що зло може бути переможено", – заявила вона.

Каллас також наголосила, що настав вирішальний момент і слід продовжувати фокусувати свою увагу на підтримці України: "Ми не маємо відволікатися на внутрішньополітичні питання, особливо в контексті майбутніх виборів у Європі та за її межами. Якщо агресія Росії в Україні виправдає себе, ми всі опинимося в набагато небезпечнішому світі".

О 16:30 за місцевим часом відбудеться спільна пресконференція прем'єр-міністрів Естонії та України.

Увечері прем'єр-міністри відвідають Меморіал жертвам комунізму на Маар'ямяе.

Крім того, прем'єр-міністр України виступить із промовою перед студентами та викладачами Талліннського технічного університету.

Нагадаємо, нещодавно спікер естонського парламенту Лаурі Хуссар відвідав з візитом Київ.

А напередодні стало відомо, що Естонія висловила зацікавленість в участі у чеській ініціативі, яка передбачає закупівлю боєприпасів для України.

Естонія також закликає Євросоюз конфіскувати понад 150 мільярдів євро заморожених російських активів до кінця року, щоб встигнути до виборів у США.