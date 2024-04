Денис Шмигаль прибув до Естонії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу перебуває з офіційним візитом в Естонії і зустрінеться з президентом Аларом Карісом, прем'єр-міністром Каєю Каллас і спікером Рійгікогу Лаурі Хуссаром.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Свій візит Шмигаль розпочинає із зустрічі зі спікером Рійгікогу Лаурі Хуссаром, потім зустрінеться з президентом Аларом Карісом.

We start our visit to Estonia with a meeting with @Riigikogu parliamentarians led by Speaker Lauri Hussar. We discussed European integration, cyber cooperation and the confiscation of russian assets. I thanked Estonia for its willingness to help with energy equipment and for its… pic.twitter.com/0btie4sTC5