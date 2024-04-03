Шмыгаль обсудил с президентом Эстонии создание совместных оборонных предприятий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом создание совместных оборонных предприятий.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram-канале в среду по итогам встречи с эстонским президентом, сообщает "Европейская правда".

Шмыгаль напомнил, что Карис был среди европейских лидеров, которые посетили Украину сразу после освобождения Киевской области два года назад.

"Украина нуждается в большем количестве оружия, чтобы изгнать Россию со всех наших земель. Ценим приобщение Эстонии к инициативам по военной поддержке. Мы наращиваем собственное производство оружия. В этом контексте подняли вопрос создания совместных оборонных предприятий", – написал Шмыгаль.

Премьер Украины и президент Эстонии также обсудили евроинтеграционные и евроатлантические стремления Украины.

"Украина должна быть членом ЕС и НАТО. Полагаемся на поддержку Эстонии", – отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, в среду Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Эстонию.

А накануне стало известно, что Эстония выразила заинтересованность в участии в чешской инициативе, которая предусматривает закупку боеприпасов для Украины.