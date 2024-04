Президент Фінляндії зустрівся в аеропорту Гостомеля з його оборонцями

Президент Фінляндії Александер Стубб, який перебуває зі своїм першим візитом в Україні у такій ролі, відвідав місце боїв в аеропорту Гостомеля та зустрівся з кількома військовими, які брали участь в його обороні.

Про це Стубб розповів у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Стубб опублікував фото з Гостомеля, зазначивши, що це символічне місце з перших днів повномасштабної війни, де починалась боротьба України за свободу і незалежність.

Hostomel is a place where Ukraine's heroic fight for freedom and independence began. It is a symbol of courage, decisiveness and resistance. I was honored to meet some of the veterans of the Hostomel battle and hear about their experiences. Slava Ukraini! pic.twitter.com/Is80Cma2UZ