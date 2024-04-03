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Президент Фінляндії зустрівся в аеропорту Гостомеля з його оборонцями

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Новини — Середа, 3 квітня 2024, 16:32 — Марія Ємець

Президент Фінляндії Александер Стубб, який перебуває зі своїм першим візитом в Україні у такій ролі, відвідав місце боїв в аеропорту Гостомеля та зустрівся з кількома військовими, які брали участь в його обороні.

Про це Стубб розповів у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Стубб опублікував фото з Гостомеля, зазначивши, що це символічне місце з перших днів повномасштабної війни, де починалась боротьба України за свободу і незалежність.

"Це символ хоробрості, рішучості та спротиву. Мав за честь зустрітися з кількома ветеранами битви за Гостомель та послухати їхні розповіді. Слава Україні!", – написав він.

Нагадаємо, під час візиту до Києва Стубб оголосив про новий пакет військової допомоги Фінляндії для України вартістю 188 млн євро. 

Також відбулося підписання двосторонньої угоди про безпекову співпрацю.

Україна вже має такі угоди з Британією, Німеччиною, Францією, Данією, а також Італією, Канадою та Нідерландами.

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Фінляндія