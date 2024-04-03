Президент Фінляндії зустрівся в аеропорту Гостомеля з його оборонцями

Президент Фінляндії Александер Стубб, який перебуває зі своїм першим візитом в Україні у такій ролі, відвідав місце боїв в аеропорту Гостомеля та зустрівся з кількома військовими, які брали участь в його обороні.

Про це Стубб розповів у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Стубб опублікував фото з Гостомеля, зазначивши, що це символічне місце з перших днів повномасштабної війни, де починалась боротьба України за свободу і незалежність.

Hostomel is a place where Ukraine's heroic fight for freedom and independence began. It is a symbol of courage, decisiveness and resistance. I was honored to meet some of the veterans of the Hostomel battle and hear about their experiences. Slava Ukraini! pic.twitter.com/Is80Cma2UZ April 3, 2024

"Це символ хоробрості, рішучості та спротиву. Мав за честь зустрітися з кількома ветеранами битви за Гостомель та послухати їхні розповіді. Слава Україні!", – написав він.

Нагадаємо, під час візиту до Києва Стубб оголосив про новий пакет військової допомоги Фінляндії для України вартістю 188 млн євро.

Також відбулося підписання двосторонньої угоди про безпекову співпрацю.

Україна вже має такі угоди з Британією, Німеччиною, Францією, Данією, а також Італією, Канадою та Нідерландами.

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