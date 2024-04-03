Президент Финляндии встретился в аэропорту Гостомеля с его защитниками

Президент Финляндии Александер Стубб, который находится со своим первым визитом в Украине в такой роли, посетил место боев в аэропорту Гостомель и встретился с несколькими военными, которые принимали участие в его обороне.

Об этом Стубб рассказал в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Стубб опубликовал фото с Гостомеля, отметив, что это символическое место с первых дней полномасштабной войны, где начиналась борьба Украины за свободу и независимость.

Hostomel is a place where Ukraine's heroic fight for freedom and independence began. It is a symbol of courage, decisiveness and resistance. I was honored to meet some of the veterans of the Hostomel battle and hear about their experiences. Slava Ukraini! pic.twitter.com/Is80Cma2UZ April 3, 2024

"Это символ храбрости, решимости и сопротивления. Имел честь встретиться с несколькими ветеранами битвы за Гостомель и послушать их рассказы. Слава Украине!", – написал он.

Напомним, во время визита в Киев Стубб объявил о новом пакете военной помощи Финляндии для Украины стоимостью 188 млн евро.

Также состоялось подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Украина уже имеет такие соглашения с Британией, Германией, Францией, Данией, а также Италией, Канадой и Нидерландами.

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