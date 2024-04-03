"Хай спробує": глава МЗС Польщі відреагував на заяву Лукашенка про підготовку до війни

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував нещодавню заяву самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка, який розповів, що готується до війни.

Про це Сікорський сказав, відповідаючи на запитання незалежного білоруського видання "Зеркало", повідомляє "Європейська правда".

Журналіст спитав польського міністра, що він думає про заяву Лукашенка, яку він зробив, перебуваючи біля кордонів Польщі.

"Хай спробує. Подивимося, хто виграє", – сказав у відповідь Сікорський.

Напередодні Лукашенко заявляв, що готує Білорусь до війни, хоча й, за його словами, не хоче воювати.

Нещодавно Лукашенко із собакою в руках обговорив можливий напад на Сувальський коридор – розташовану між Білоруссю та Калінінградською областю РФ ділянку території Литви й Польщі.

Самопроголошений президент також лякав готовністю "рішуче відповідати на провокації".