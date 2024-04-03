"Пусть попробует": глава МИД Польши отреагировал на слова Лукашенко о подготовке к войне

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал недавнее заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который рассказал, что готовится к войне.

Об этом Сикорский сказал, отвечая на вопрос независимого белорусского издания "Зеркало", сообщает "Европейская правда".

Журналист спросил польского министра, что он думает о заявлении Лукашенко, которое он сделал, находясь у границы Польши.

"Пусть попробует. Посмотрим, кто выиграет", – сказал в ответ Сикорский.

Накануне Лукашенко заявлял, что готовит Беларусь к войне, хотя, по его словам, и не хочет воевать.

Недавно Лукашенко с собакой в руках обсудил возможное нападение на Сувалкский коридор – расположенный между Беларусью и Калининградской областью РФ участок территории Литвы и Польши.

Самопровозглашенный президент также пугал готовностью "решительно отвечать на провокации".