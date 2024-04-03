Президент Латвії закликає швидше призначити нового главу МЗС

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс заявив, що нового міністра закордонних справ країни після відставки Кріш’яріса Каріньша мають призначити якнайшвидше.

Про це він сказав журналістам після зустрічі з прем’єр-міністеркою Евікою Сілінею, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За словами Рінкевичса, очільниця уряду запевнила його, що активно працює над затвердженням гідного кандидата.

"Я розраховую, що до наступної нашої зустрічі кандидат уже буде", – сказав латвійський президент.

Рінкевичс наголосив, що новий міністр закордонних справ повинен мати гарне розуміння геополітики, орієнтуватися в європейських питаннях і вміти працювати над ними відносно швидко.

Відповідаючи на запитання, що він думає про парламентську секретарку МЗС Латвії Занде Калніну-Лукашевицю як про кандидата на цю посаду, Рінкевичс сказав, що не коментуватиме публічні спекуляції.

Минулого тижня міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш оголосив про свою відставку.

Цьому передував початок кримінального процесу щодо можливої розтрати коштів у зв'язку з використанням Каріньшем приватних авіарейсів під час перебування на посаді прем'єра.

Прем'єрка Евіка Сіліня раніше сформувала комісію для оцінки відповідальності посадовців у зв'язку з польотами Каріньша, які викликали широку критику з боку громадськості.