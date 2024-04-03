Президент Латвии призывает быстрее назначить нового главу МИД

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс заявил, что нового министра иностранных дел страны после отставки Кришьяриса Кариньша должны назначить как можно быстрее.

Об этом он сказал журналистам после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам Ринкевичса, глава правительства заверила его, что активно работает над утверждением достойного кандидата.

"Я рассчитываю, что до следующей нашей встречи кандидат уже будет", – сказал латвийский президент.

Ринкевичс подчеркнул, что новый министр иностранных дел должен иметь хорошее понимание геополитики, ориентироваться в европейских вопросах и уметь работать над ними относительно быстро.

Отвечая на вопрос, что он думает о парламентском секретаре МИД Латвии Занде Калнине-Лукашевице как о кандидате на эту должность, Ринкевичс сказал, что не будет комментировать публичные спекуляции.

На прошлой неделе министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш объявил о своей отставке.

Этому предшествовало начало уголовного процесса по возможной растрате средств в связи с использованием Кариньшем частных авиарейсов во время пребывания на посту премьера.

Премьер Эвика Силиня ранее сформировала комиссию для оценки ответственности должностных лиц в связи с полетами Кариньша, которые вызвали широкую критику со стороны общественности.