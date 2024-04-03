Кулеба поговорив із главою МЗС Іспанії про Patriot та інші системи ППО для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Брюсселі провів зустріч зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.

Про це Кулеба написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі, зокрема, йшлося про посилення протиповітряної оборони України.

"Я наголосив на нагальності надання Україні додаткових Patriot та інших систем протиповітряної оборони, здатних перехоплювати балістичні ракети", – зазначив Кулеба.

Міністри також обговорили важливість колективних зусиль для зміцнення оборони України задля забезпечення миру в Європі.

Кулеба подякував Іспанії за потужну підтримку.

Також у Брюсселі Кулеба обговорив з польським міністром Радославом Сікорським те, як Польща могла б посприяти захисту України від ударів РФ з повітря та краще захистити свій повітряний простір.

Напередодні Кулеба під час зустрічі з нідерландською колегою Ханке Брейнс Слот обговорив притягнення Росії до відповідальності і посилення ППО України.