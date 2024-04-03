Кулеба поговорил с главой МИД Испании о Patriot и других системах ПВО для Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе провел встречу со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.
Об этом Кулеба написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".
Во время встречи, в частности, речь шла об усилении противовоздушной обороны Украины.
"Я отметил неотложность предоставления Украине дополнительных Patriot и других систем противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты", – отметил Кулеба.
Министры также обсудили важность коллективных усилий для укрепления обороны Украины для обеспечения мира в Европе.
Кулеба поблагодарил Испанию за мощную поддержку.
Также в Брюсселе Кулеба обсудил с польским министром Радославом Сикорским то, как Польша могла бы поспособствовать защите Украины от ударов РФ с воздуха и лучше защитить свое воздушное пространство.
Накануне Кулеба во время встречи с нидерландской коллегой Ханке Брейнс Слот обсудил привлечение России к ответственности и усиление ПВО Украины.