Кулеба поговорил с главой МИД Испании о Patriot и других системах ПВО для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе провел встречу со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

Об этом Кулеба написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Во время встречи, в частности, речь шла об усилении противовоздушной обороны Украины.

"Я отметил неотложность предоставления Украине дополнительных Patriot и других систем противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты", – отметил Кулеба.

Министры также обсудили важность коллективных усилий для укрепления обороны Украины для обеспечения мира в Европе.

Кулеба поблагодарил Испанию за мощную поддержку.

Также в Брюсселе Кулеба обсудил с польским министром Радославом Сикорским то, как Польша могла бы поспособствовать защите Украины от ударов РФ с воздуха и лучше защитить свое воздушное пространство.

Накануне Кулеба во время встречи с нидерландской коллегой Ханке Брейнс Слот обсудил привлечение России к ответственности и усиление ПВО Украины.