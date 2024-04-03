Министры обороны Франции и России провели первый разговор с осени 2022 года

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню провел телефонный разговор с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, что является первым таким взаимодействием с октября 2022 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Monde, цитируя коммюнике французского Министерства обороны.

Разговор, состоявшийся 3 апреля, касался прежде всего теракта в концертном зале под Москвой.

Отмечается, что Лекорню осудил теракт, совершенный в Подмосковье 22 марта "Исламским государством", и выразил солидарность с пострадавшими и их семьями.

"Он подтвердил, что Франция не владеет никакой информацией, которая позволяла бы установить связь между этим терактом и Украиной. Он призвал Россию прекратить любую инструментализацию (этого события)", – говорится в коммюнике.

Также Себастьен Лекорню выразил осуждение продолжающейся агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины, и заверил, что Франция продолжит поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо в ее борьбе за свободу и суверенитет, чтобы вернуть мир и безопасность на европейский континент".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал циничными попытки РФ связать с Украиной теракты под Москвой, отметив, что информация у французской разведки и партнеров указывает на ИГИЛ. Он также сообщил, что тот же самый филиал группировки "Исламское государство", который взял ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе РФ, совершил несколько попыток атак на территории Франции.

Лондон назвал заявления России о якобы причастности Запада и Украины к теракту "полной чушью".

В США также многократно отвергли заявления Кремля о связи исполнителей теракта с Украиной.