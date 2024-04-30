В Грузии впервые за долгое время назначили постоянного главу ЦИК
Парламент Грузии утвердил постоянного главу Центральной избирательной комиссии на следующие пять лет – после изменений, которые позволили избирать главу ЦИК простым большинством и которые критиковал ЕС.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".
Руководителем Центральной избирательной комиссии Грузии назначили Георгия Каландаришвили, "за" проголосовали 85 депутатов, "против" – 16.
Кроме партии власти "Грузинская мечта", за назначение голосовали представители оппозиционной партии "Гирчи". Ранее "Мечта" согласилась поддержать инициативу "Гирчи" об отмене гендерных квот.
Также парламент утвердил нескольких членов ЦИК.
Ранее "Грузинская мечта" утвердила изменения в избирательное законодательство, которые сделали возможным утверждение главы ЦИК в парламенте простым большинством голосов. Кроме того, процесс отбора руководителя и членов комиссии теперь проводит спикер парламента, а не президент.
До этого для избрания главы ЦИК было необходимо конституционное большинство голосов, что означало необходимость для власти искать компромисс с оппозицией. Правда, эта норма фактически не действовала – правящая партия использовала лазейку, согласно которой для избрания временного главы ЦИК достаточно простого большинства – и потом снова и снова переизбирала временного главу ЦИК каждые полгода.
Изменение процедуры резко критиковали в ЕС как усиливающее контроль власти над ходом выборов. В так называемой "сделке Шарля Мишеля", от которой "Грузинская мечта" в конце концов отказалась, прописывали обязательство оставить положение о назначении председателя ЦИК конституционным большинством.
Как известно, парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября. Эти выборы впервые состоятся только по пропорциональной системе, без мажоритарных округов.