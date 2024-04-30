В Грузии впервые за долгое время назначили постоянного главу ЦИК

Парламент Грузии утвердил постоянного главу Центральной избирательной комиссии на следующие пять лет – после изменений, которые позволили избирать главу ЦИК простым большинством и которые критиковал ЕС.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Руководителем Центральной избирательной комиссии Грузии назначили Георгия Каландаришвили, "за" проголосовали 85 депутатов, "против" – 16.

Кроме партии власти "Грузинская мечта", за назначение голосовали представители оппозиционной партии "Гирчи". Ранее "Мечта" согласилась поддержать инициативу "Гирчи" об отмене гендерных квот.

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Также парламент утвердил нескольких членов ЦИК.

Ранее "Грузинская мечта" утвердила изменения в избирательное законодательство, которые сделали возможным утверждение главы ЦИК в парламенте простым большинством голосов. Кроме того, процесс отбора руководителя и членов комиссии теперь проводит спикер парламента, а не президент.

До этого для избрания главы ЦИК было необходимо конституционное большинство голосов, что означало необходимость для власти искать компромисс с оппозицией. Правда, эта норма фактически не действовала – правящая партия использовала лазейку, согласно которой для избрания временного главы ЦИК достаточно простого большинства – и потом снова и снова переизбирала временного главу ЦИК каждые полгода.

Изменение процедуры резко критиковали в ЕС как усиливающее контроль власти над ходом выборов. В так называемой "сделке Шарля Мишеля", от которой "Грузинская мечта" в конце концов отказалась, прописывали обязательство оставить положение о назначении председателя ЦИК конституционным большинством.

Как известно, парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября. Эти выборы впервые состоятся только по пропорциональной системе, без мажоритарных округов.