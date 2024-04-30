В Германии возросло число сторонников передачи Украине Taurus, но большинство все равно против

В Германии возросло число тех граждан, которые поддерживают предоставление Украине немецких крылатых ракет Taurus.

Об этом свидетельствуют результаты опроса RTL/ntv, сообщает "Европейская правда".

Месяцами идет дискуссия о том, стоит ли Германии поставлять Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью в несколько сотен километров.

В апреле 37% граждан Германии (по сравнению с 28% в марте и 35% в феврале) выступают за такую доставку.

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Большинство в 56% (по сравнению с 66% в марте и 56% в феврале) продолжают не соглашаться на поставку Германией Taurus.

Больше всего сторонников поставки ракет среди избирателей "Зеленых" (63%). Большинство сторонников двух партнеров по коалиции СДПГ (52%) и СвДП (63%) отвергают поставку крылатых ракет Taurus, тогда как сторонники оппозиционного блока ХДС/ХСС разделились в этом вопросе. Сторонники "Альянса Сары Вагенкнехт" (95%) и "Альтернативы для Германии" (87%) все еще категорически отвергают поставку Taurus.

Напомним, после передачи США Киеву ракет ATACMS глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал канцлера Германии Олафа Шольца пересмотреть свой отказ от поставки крылатых ракет Taurus.

Шольц недавно подтвердил, что и дальше отказывается поставлять крылатые ракеты.

По информации СМИ, в США надеются, что решение об ATACMS для Украины подтолкнет Германию к аналогичному шагу в отношении собственных крылатых ракет Taurus.