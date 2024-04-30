Черногория, член НАТО, официально почтила память жертв операции НАТО в селе Мурино

Черногорские официальные лица 30 апреля впервые приняли участие в памятных мероприятиях к 25-летию операции Североатлантического Альянса в селе Мурино на севере страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Президент Черногории Яков Милатович и председатель парламента Андрия Мандич возложили венки к памятнику погибшим в Мурино. Милатович также обратился к законодателям с просьбой принять закон о компенсации семьям жертв.

ФОТО: KANCELARIJA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU PREDSJEDNIKA CRNE GORE

Черногорский премьер-министр Милойко Спаич в свою очередь заверил, что Черногория никогда не забудет трагически погибших дочерей и сыновей.

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"Наш долг – не делать разницы между жертвами, а проявлять одинаковое отношение ко всем, потому что это единственный путь к настоящему гражданскому государству, в котором никем не пренебрегают", – отметил он.

Село Мурино расположено на реке Лим недалеко от границы с Косово. Местная дорога, проходившая через мост, считалась одним из основных транзитных путей в Косово частей югославской армии, которые были расположены в Черногории.

В апреле 1999 года в городе попали десять ракет. В результате погибли шесть человек, в том числе трое детей в возрасте от 10 до 13 лет, еще восемь – получили ранения.

Как сообщала "ЕвроПравда", в марте чиновники Черногории – члена Альянса – впервые отметили День памяти жертв бомбардировки НАТО в 25-ю годовщину начала воздушной операции союзников.

До сих пор Черногория признавала свое участие в войне в составе единого государства с Сербией как национальный позор, а бомбардировки НАТО – как расплату. Теперь черногорская позиция стала подобной сербской.

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