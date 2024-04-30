"Сигаретный магнат" России вывел 8 млн евро из Нидерландов перед наложением санкций

Российский миллиардер Игорь Кесаев, который контролирует большинство сигаретного рынка России, в феврале-марте 2022 года провел через Нидерланды 8 миллионов евро – как раз перед тем, как ЕС наложил на него санкции.

На это обратил внимание нидерландский общественный вещатель NOS, сообщает "Европейская правда".

Кесаев владеет около 40% акций компании "Мегаполис" – крупнейшего дистрибьютора сигарет в России, а хранит их в подставной компании Megapolis Investment, зарегистрированной в Гааге.

Финансовая отчетность компании, поданная в Торговую палату Нидерландов, свидетельствует, что в 2021 году Кесаев получил около 80 миллионов евро годового распределения прибыли от этих акций. Эти миллионы он ежегодно переводит через Нидерланды на свою небольшую компанию на Кипре.

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В марте 2022 года гаагская компания российского олигарха получила почти 8 миллионов евро, после чего почти все эти деньги оказались на Кипре.

Шестнадцать дней спустя, 8 апреля 2022-го, Европейский Союз внес Игоря Кесаева в санкционный список за тесные связи с российским правительством и спецслужбами, а также за то, что он является основным акционером оружейного завода, который поставляет оружие для российской армии.

Санкции заморозили активы Кесаева в его гаагской компании, "заблокировав" около 650 миллионов евро в активах в Нидерландах.

По данным СМИ, Кесаев имел тесные связи с мафией и российскими спецслужбами ФСБ и ГРУ. Он также контролирует около 70% табачных рынков России и причастен к торговле оружием, а в прошлые годы активно скупал недвижимость в Финляндии.