Литва передаст Украине оборудование для тепловых электростанций

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил со своим литовским коллегой Дайнюсом Крейвисом помощь украинскому энергосектору.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Минэнергетики Украины.

По словам министра энергетики Литвы, Вильнюс готов передать оборудование, которое поможет провести восстановительные и ремонтные работы.

Минэнергетики Украины отметило, что Киеву передадут крупногабаритное оборудование для тепловых электростанций, что является чрезвычайно важным для украинской энергетики, которая потеряла из-за атаки РФ значительный объем тепловой генерации.

В ведомстве указали, что это произойдет после визита группы украинских энергетиков из компаний государственного и частного секторов ряда литовских энергетических объектов для верификации оборудования.

Крейвис также отметил, что Литва рассматривает возможность передачи еще одного мощного автотрансформатора.

"По сравнению с прошлым годом враг изменил тактику, и нынешние атаки имеют для нас значительно более сложные последствия. Очень серьезные повреждения получила тепловая генерация, враг системно атакует подстанции, а также объекты гидрогенерации", – рассказал министр энергетики Украины.

Галущенко добавил, что Киев уже получил от литовской стороны два мощных автотрансформатора и 72 груза с другим нужным энергетическим оборудованием общим весом более 1 300 тонн.

На днях сообщалось, что Соединенные Штаты передали ряду украинских регионов еще более сотни генераторов и 13 единиц техники для служб чрезвычайных ситуаций.

В ЕС заявили, что увеличение жестокости российских ударов по Украине, в частности удары по плотинам и электростанциям, является ответом хозяина Кремля Владимира Путина тем, кто до сих пор верит в возможность мира с ним.