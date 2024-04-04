Латвія передасть Україні дрони на 1 млн євро та внесе 10 млн євро на закупівлю снарядів

Латвія готує новий пакет військової допомоги для України, а також передасть перші дрони в межах "коаліції дронів" та зробить свій фінансовий внесок у чеську ініціативу, яка передбачає закупівлю боєприпасів для України.

Про це на спільній пресконференції з прем'єром України Денисом Шмигалем у Ризі заявила його латвійська колега Евіка Сіліня, повідомляє "Європейська правда".

"Зовсім скоро ми надішлемо перші дрони загальною вартістю на 1 млн євро. Дрони вже перевірені, наші колеги вже визнали їх такими, що відповідають усім вимогам", – зазначила Сіліня.

За її словами, в межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів Латвія внесе 10 млн євро.

"Вже цього місяця передбачається наступний пакет військової допомоги, зокрема матеріально-технічні засоби, боєприпаси та озброєння, які є у нас", – повідомила вона.

Раніше повідомляли, що Латвія планує укласти з Україною угоду про довгострокову підтримку і безпеку, зобов'язуючись надавати військову допомогу в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту цього року і впродовж наступних двох років.

Як відомо, Велика Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України, більше відомої як "формат Рамштайн".

Раніше ЗМІ повідомляли, що учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європи підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів – більше, ніж планували.

Усього до чеської ініціативи долучились 15 країн, стверджується в матеріалі, зокрема, Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.

Чехія заявляла, що число боєприпасів для України у межах її ініціативи може потенційно вирости до 1,5 мільйона.