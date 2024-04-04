Латвия передаст Украине дроны на 1 млн евро и внесет 10 млн евро на закупку снарядов

Латвия готовит новый пакет военной помощи для Украины, а также передаст первые дроны в рамках "коалиции дронов" и сделает свой финансовый вклад в чешскую инициативу, которая предусматривает закупку боеприпасов для Украины.

Об этом на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Риге заявила его латвийская коллега Эвика Силиня, сообщает "Европейская правда".

"Совсем скоро мы планируем направить первые дроны общей стоимостью на 1 млн евро. Дроны уже проверены, наши коллеги уже признали их соответствующими всем требованиям", – отметила Силиня.

По ее словам, в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов Латвия внесет 10 млн евро.

"Уже в этом месяце предполагается следующий пакет военной помощи, в частности материально-технические средства, боеприпасы и вооружение, которые есть у нас", – сообщила она.

Ранее сообщалось, что Латвия планирует заключить с Украиной соглашение о долгосрочной поддержке и безопасности, обязуясь предоставлять военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта в этом году и в течение следующих двух лет.

Как известно, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", образованную в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, более известной как "формат Рамштайн".

Ранее СМИ сообщали, что участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины за пределами Европы подписали соглашение, в рамках которого Киев получит миллион боеприпасов – больше, чем планировали.

Всего к чешской инициативе присоединились 15 стран, утверждается в материале, в частности, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада. Не все из них публично объявили, какую именно сумму внесли для закупки снарядов.

Чехия заявляла, что число боеприпасов для Украины в рамках ее инициативы может потенциально вырасти до 1,5 миллиона.