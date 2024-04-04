Кулеба: Мій головний меседж на засіданні Ради Україна-НАТО – Patriots

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час засідання Ради Україна-НАТО на рівні голів МЗС у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі зосередиться на наданні Києву систем протиповітряної оборони.

Про це він сказав журналістам під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом після прибуття до штаб-квартири Альянсу в четвер, передає з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Кулеба підкреслив, що Росія продовжує завдавати "безпрецедентних ударів ракетами й "шахедами", які системно руйнують українську економіку, вбивають людей та критичну інфраструктуру, а також знищують міста.

Він зокрема згадав російську атаку дронами Shahed по Харкову в ніч проти 4 квітня, яка забрала життя щонайменше чотирьох людей.

"Я не хочу псувати святкування дня народження (НАТО. – Ред.), але моїм головним меседжем сьогодні будуть Patriots. Бо порятунок життів українців, українських міст, української економіки залежить від доступності Patriot та інших систем ППО в Україні", – додав міністр.

Голова МЗС пояснив, що зенітно-ракетний комплекс Patriot – це єдина система в Україні, здатна перехоплювати балістичні ракети, а тільки в березні Росія випустила по Україні 94 такі ракети.

"Але надання Patriot залежить від союзників. У них їх удосталь. Тож це сьогодні буде моїм головним фокусом, і я з нетерпінням очікую на дискусію, яку матиму із союзниками", – підсумував Кулеба.

Єнс Столтенберг раніше розповів, що зустріч Ради Україна-НАТО буде присвячена насамперед довгостроковій підтримці Києва.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна підтримав пропозицію України передати їй системи протиповітряної оборони, які західні держави мають на своєму озброєнні, але не використовують.