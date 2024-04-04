Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД в штаб-квартире Альянса в Брюсселе сосредоточится на предоставлении Киеву систем противовоздушной обороны.

Об этом он сказал журналистам во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по прибытии в штаб-квартиру Альянса в четверг, передает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Кулеба подчеркнул, что Россия продолжает наносить "беспрецедентные удары ракетами и "шахедами", которые системно разрушают украинскую экономику, убивают людей и критическую инфраструктуру, а также уничтожают города.

Он, в частности, вспомнил российскую атаку дронами Shahed по Харькову в ночь на 4 апреля, которая унесла жизни по меньшей мере четырех человек.

"Я не хочу портить празднование дня рождения (НАТО. – Ред.), но моим главным месседжем сегодня будут Patriots. Потому что спасение жизней украинцев, украинских городов, украинской экономики зависит от доступности Patriot и других систем ПВО в Украине", – добавил министр.

Глава МИД пояснил, что зенитно-ракетный комплекс Patriot – это единственная система в Украине, способная перехватывать баллистические ракеты, а только в марте Россия выпустила по Украине 94 такие ракеты.

"Но предоставление Patriot зависит от союзников. У них их в избытке. Поэтому это сегодня будет моим главным фокусом, и я с нетерпением ожидаю дискуссию, которую буду иметь с союзниками", – подытожил Кулеба.

Йенс Столтенберг ранее рассказал, что встреча Совета Украина-НАТО будет посвящена прежде всего долгосрочной поддержке Киева.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна поддержал предложение Украины передать ей системы противовоздушной обороны, которые западные государства имеют на своем вооружении, но не используют.