Столтенберг розповів, що обговорюватимуть на засіданні Ради Україна-НАТО з Кулебою

Зустріч Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яка відбудеться в Брюсселі 4 квітня за участю голови українського МЗС Дмитра Кулеби, буде присвячена насамперед довгостроковій підтримці Києва.

Про це журналістам заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у штаб-квартирі НАТО, передає "Європейська правда".

За словами Столтенберга, учасники зустрічі Ради Україна-НАТО обговорять, як вони можуть посилити співпрацю, а також "як ми можемо наблизити вас (Україну. – Ред.) до членства в НАТО".

"Ми також обговоримо, як ми це вже зробили на зустрічі міністрів учора, як ми можемо посилити й зробити сталою нашу підтримку України, позаяк це має значення і для нашої безпеки", – додав він.

Крім того, на зустрічі йтиметься про "багаторічне фінансове зобов’язання від союзників НАТО".

"Ми, звісно ж, вітаємо добровільні внески, але в довгостроковій перспективі ми повинні бути менш залежні від них і більше спиратися на тверді зобов’язання НАТО", – пояснив Столтенберг.

Нагадаємо, генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Згодом Столтенберг уточнив, що дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України тривають і відбуваються спільно з українською стороною.