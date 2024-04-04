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Столтенберг розповів, що обговорюватимуть на засіданні Ради Україна-НАТО з Кулебою

Новини — Четвер, 4 квітня 2024, 11:40 — Олег Павлюк

Зустріч Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яка відбудеться в Брюсселі 4 квітня за участю голови українського МЗС Дмитра Кулеби, буде присвячена насамперед довгостроковій підтримці Києва.

Про це журналістам заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у штаб-квартирі НАТО, передає "Європейська правда".

За словами Столтенберга, учасники зустрічі Ради Україна-НАТО обговорять, як вони можуть посилити співпрацю, а також "як ми можемо наблизити вас (Україну. – Ред.) до членства в НАТО".

"Ми також обговоримо, як ми це вже зробили на зустрічі міністрів учора, як ми можемо посилити й зробити сталою нашу підтримку України, позаяк це має значення і для нашої безпеки", – додав він.

Кулеба висловився про ідею Столтенберга про фонд підтримки для України

Крім того, на зустрічі йтиметься про "багаторічне фінансове зобов’язання від союзників НАТО".

"Ми, звісно ж, вітаємо добровільні внески, але в довгостроковій перспективі ми повинні бути менш залежні від них і більше спиратися на тверді зобов’язання НАТО", – пояснив Столтенберг.

Нагадаємо, генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Згодом Столтенберг уточнив, що дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України тривають і відбуваються спільно з українською стороною.

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