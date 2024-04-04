Глава МИД Британии исключил введение западных войск в Украину

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон исключил введение западных войск в Украину на фоне дискуссий, которые начал французский президент Эмманюэль Макрон.

Об этом он сказал в подкасте BBC Ukrainianecast, сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел признал, что "война будет проиграна, если союзники не активизируются".

Но на вопрос, должны ли западные страны вводить войска в Украину, Кэмерон ответил "нет".

"Мы не хотим давать Путину такую цель... По сути... это вопрос политической воли", – сказал министр.

Кэмерон сообщил, что на следующей неделе он совершит свой второй визит в США и будет призывать Конгресс предоставить большую финансовую поддержку, что "может изменить нарратив" в Украине.

"Если мы сможем получить эти деньги от Конгресса США, если мы сможем предоставить Украине оружие, в котором она нуждается, если мы сможем показать Путину, что он не сможет нас переждать, если Украина даст отпор и отвоюет большую часть своей территории.

Если мы сможем сделать все это, кто бы ни пришел к власти (в США) в ноябре, мы посмотрим на ситуацию в Украине и... посмотрим на все больше и больше членов НАТО, которые тратят 2% своего ВВП на оборону, и скажем, что это история успеха. Я хочу инвестировать в этот успех", – пояснил британский министр.

Отвечая на вопрос об опасениях, что война может перекинуться через украинскую границу, в частности, в Польшу и страны Балтии, Кэмерон заверил, что НАТО вмешается при таких обстоятельствах, в соответствии со статьей 5 обязательств организации, согласно которой "нападение на одного является нападением на всех".

Бывший премьер-министр заявил, что Британия будет использовать "архитектуру НАТО" для оказания поддержки Украине, но провел разницу между миссией НАТО "для Украины" и "в Украине".

"Я думаю, что не будет эскалацией, если мы скажем, что мы собираемся помочь этой независимой, суверенной стране бороться с агрессором, и мы собираемся предоставить ей всю помощь, которую можем", – добавил он.

Министр иностранных дел призвал другие страны, которые поддерживают Украину, также сделать шаг вперед, возможно, путем предоставления оружия.

"Некоторое оружие имеет срок годности, – сказал он. – Гораздо лучше отдать его Украине, и она сможет им пользоваться, чем выводить его из эксплуатации у себя дома, что на самом деле стоит вам денег".

Ранее Дэвид Кэмерон связал необходимость для членов НАТО тратить более 2% ВВП на оборону с грядущими президентскими выборами в США.

Напомним, за 10 лет российской войны против Украины в шесть раз больше государств-членов НАТО достигли расходов более 2% ВВП на оборону.