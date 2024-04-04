Членство в ЄС і НАТО підтримують 77% українців

Переважна більшість українців продовжує підтримувати приєднання України до ЄС і НАТО.

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI), передає "Європейська правда".

У відповідь на питання щодо приєднання України до певного міжнародного економічного союзу 77% опитаних у лютому обрали Європейський Союз.

Це на 8 процентних пунктів менше, ніж у лютому 2023 року, коли за приєднання до ЄС були 85% респондентів.

Найбільше приєднання до ЄС підтримують на Заході України – 81% опитаних.

32% опитаних вважають, що Україна зможе стати членом ЄС за 3-5 років, на думку 26% на це знадобиться навіть менше 3 років. 15% опитаних вважають, що вступ до ЄС займе понад 10 років, а 3% – що Україна ніколи не вступить до Євросоюзу.

Крім того, якби сьогодні відбувся референдум щодо вступу України до НАТО, 77% українців проголосували б на підтримку такого приєднання. Це на 5 процентних пунктів менше, ніж у лютому 2023 року, коли за приєднання до НАТО проголосували б 82% опитаних.

Найбільше членство у НАТО підтримують у Центрі (83%) і на Заході (82%).

"Наші дані чітко показують, що українці вважають ближчі стосунки із Заходом кращим шансом на досягнення стійкого миру і процвітання", - сказав Стівен Нікс, старший директор IRI у Євразії.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI) по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) 17-21 лютого 2024 року. Всього було опитано 2000 жителів України віком 18 років і старше.

За даними соціологічного опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 19 до 25 січня, 84% опитаних українців підтримують вступ України до Європейського Союзу.

Нагадаємо, дві третини громадян у країнах-членах НАТО вважають, що їхні уряди мають продовжувати підтримувати Україну.