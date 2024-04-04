Членство в ЕС и НАТО поддерживают 77% украинцев

Подавляющее большинство украинцев продолжает поддерживать присоединение Украины к ЕС и НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI), передает "Европейская правда".

В ответ на вопрос о присоединении Украины к определенному международному экономическому союзу 77% опрошенных в феврале выбрали Европейский Союз.

Это на 8 процентных пунктов меньше чем в феврале 2023 года, когда за присоединение к ЕС были 85% респондентов.

Больше всего присоединение к ЕС поддерживают на Западе Украины – 81% опрошенных.

32% опрошенных считают, что Украина сможет стать членом ЕС за 3-5 лет, по мнению 26% на это понадобится даже менее 3 лет. 15% опрошенных считают, что вступление в ЕС займет более 10 лет, а 3% – что Украина никогда не вступит в Евросоюз.

Кроме того, если бы сегодня состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, 77% украинцев проголосовали бы в поддержку такого присоединения. Это на 5 процентных пунктов меньше, чем в феврале 2023 года, когда за присоединение к НАТО проголосовали бы 82% опрошенных.

Больше всего членство в НАТО поддерживают в Центре (83%) и на Западе (82%).

"Наши данные четко показывают, что украинцы считают более близкие отношения с Западом лучшим шансом на достижение устойчивого мира и процветания", – сказал Стивен Никс, старший директор IRI в Евразии.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) 17-21 февраля 2024 года. Всего было опрошено 2000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше.

По данным социологического опроса, который проводила социологическая служба Центра Разумкова с 19 по 25 января, 84% опрошенных украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз.

Напомним, две трети граждан в странах-членах НАТО считают, что их правительства должны продолжать поддерживать Украину.