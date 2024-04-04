Естонія надала 10 млн євро гарантій в фонд ЄІБ для України

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Естонія підписали угоду про внесок, згідно з якою Естонія надає 10 мільйонів євро до Фонду "ЄС для України".

Про це йдеться у повідомленні Європейської зовнішньополітичної служби, передає "Європейська правда".

Фонд, започаткований ЄІБ у 2023 році, є частиною масштабнішої ініціативи "ЄС для України" (EU4U), спрямованої на задоволення нагальних потреб та підтримку економічної стабільності в Україні.

Фонд "EU4U" підтримує критично важливі проєкти з відновлення та реконструкції за участі як державного, так і приватного секторів, а також покращує доступ до фінансування для підприємців в Україні. На сьогодні він залучив понад 400 мільйонів євро від більшості країн-членів ЄС.

"Вся підтримка, яку ми надаємо Україні, є інвестицією в міцність нашої власної демократії та економіки Європи в цілому. Атаки Росії продовжуються вже тривалий час, і Україна не може самотужки ліквідувати результати військової діяльності власними силами. Саме тут ми повинні об'єднатися і допомогти Україні, щоб вона могла продовжувати давати відсіч агресору і водночас відбудовувати свою країну", – заявив міністр фінансів Естонії Март Вирклаєв.

Керівник регіонального представництва ЄІБ у Східній Європі Жан-Ерік де Загон сказав: "Я вдячний Естонії за підтримку Фонду ЄІБ "ЄС для України". Цей внесок у розмірі 10 мільйонів євро, разом із внесками інших донорів, відіграє вирішальну роль у зміцненні стійкості України та створенні підґрунтя для членства країни в ЄС".

Діяльність Фонду EU4U наразі підтримується внесками десяти донорів. Серед них Бельгія, Кіпр, Данія, Естонія, Франція, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Іспанія та Франція. Інші донори взяли на себе зобов'язання і, як очікується, зроблять внески до фонду в майбутньому.

Нагадаємо, у жовтні Європейський інвестиційний банк оголосив про виділення 30 мільйонів євро на муніципальну інфраструктуру та міський громадський транспорт в постраждалій від війни Україні.

У червні минулого року стало відомо, що Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України отримає грант ЄС за підтримки ЄІБ у понад 50 млн євро на тимчасові мости для відновлення мобільності.