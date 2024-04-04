Эстония предоставила 10 млн евро гарантий в фонд ЕИБ для Украины

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Эстония подписали соглашение о взносе, согласно которому Эстония предоставляет 10 миллионов евро в Фонд "ЕС для Украины".

Об этом говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы, передает "Европейская правда".

Фонд, основанный ЕИБ в 2023 году, является частью более масштабной инициативы "ЕС для Украины" (EU4U), направленной на удовлетворение насущных потребностей и поддержку экономической стабильности в Украине.

Фонд "EU4U" поддерживает критически важные проекты по восстановлению и реконструкции с участием как государственного, так и частного секторов, а также улучшает доступ к финансированию для предпринимателей в Украине. На сегодняшний день он привлек более 400 миллионов евро от большинства стран-членов ЕС.

"Вся поддержка, которую мы предоставляем Украине, является инвестицией в прочность нашей собственной демократии и экономики Европы в целом. Атаки России продолжаются уже длительное время, и Украина не может самостоятельно ликвидировать результаты военной деятельности собственными силами. Именно здесь мы должны объединиться и помочь Украине, чтобы она могла продолжать давать отпор агрессору и одновременно восстанавливать свою страну", – заявил министр финансов Эстонии Март Вирклаев.

Руководитель регионального представительства ЕИБ в Восточной Европе Жан-Эрик де Загон сказал: "Я благодарен Эстонии за поддержку Фонда ЕИБ "ЕС для Украины". Этот вклад в размере 10 миллионов евро, вместе со взносами других доноров, играет решающую роль в укреплении устойчивости Украины и создании основы для членства страны в ЕС".

Деятельность Фонда EU4U сейчас поддерживается взносами десяти доноров: Бельгия, Кипр, Дания, Эстония, Франция, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Испания и Франция. Другие доноры взяли на себя обязательства и, как ожидается, сделают взносы в фонд в будущем.

Напомним, в октябре Европейский инвестиционный банк объявил о выделении 30 миллионов евро на муниципальную инфраструктуру и городской общественный транспорт в пострадавшей от войны Украине.

В июне прошлого года стало известно, что Агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины получит грант ЕС при поддержке ЕИБ в более 50 млн евро на временные мосты для восстановления мобильности.