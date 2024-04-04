Глава МЗС Литви: Можливо, найбільші битви НАТО ще попереду

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс припускає, що найбільші бої НАТО ще тільки попереду в майбутньому, і Альянс має бути до них готовий.

Заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, найбільшою перемогою НАТО для Литви в роки холодної війни стало те, що країна відновила свою незалежність і повернулася на європейську карту.

"На жаль, можливо, що найбільші битви НАТО ще тільки чекають у майбутньому. Ми повинні бути до цього готові, тому що, якщо ці битви прийдуть до нас, а ми не будемо готові, це буде найбільшою нашою помилкою", – сказав Ландсбергіс.

У лютому естонська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття і має намір подвоїти кількість військ, розміщених уздовж її кордону з країнами Балтії та Фінляндією.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна також говорив, що НАТО має близько трьох-чотирьох років для зміцнення своєї оборони, перш ніж Росія вирішить випробувати Альянс.

У Росії ж переконують, що не прагнуть відкритого конфлікту з НАТО.