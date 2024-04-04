Глава МИД Литвы: Возможно, самые большие битвы НАТО еще впереди

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предполагает, что самые большие бои НАТО еще только впереди в будущем, и Альянс должен быть к ним готов.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

По его словам, самой большой победой НАТО для Литвы в годы холодной войны стало то, что страна восстановила свою независимость и вернулась на европейскую карту.

"К сожалению, возможно, что самые большие битвы НАТО еще только ждут в будущем. Мы должны быть к этому готовы, потому что, если эти битвы придут к нам, а мы не будем готовы, это будет самой большой нашей ошибкой", – сказал Ландсбергис.

В феврале эстонская Служба внешней разведки заявила, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия и намерена удвоить количество войск, размещенных вдоль ее границы со странами Балтии и Финляндией.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна также говорил, что у НАТО есть около трех-четырех лет для укрепления своей обороны, прежде чем Россия решит испытать Альянс.

Россия же уверяет, что не стремится к открытому конфликту с НАТО.