Німецький чиновник отримав 8 років тюрми за домагання до дітей українських біженців

Земельний суд Гамбурга засудив 42-річного чиновника Денніса В. до восьми років в'язниці за сексуальні домагання до українських хлопчиків 9 і 11 років і виробництво дитячої порнографії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Зазначається, що після початку війни в Україні німець допоміг їхній родині втекти до Німеччини, пообіцявши стати їхнім "захисником".

Натомість, чоловік вимагав близькості з дітьми, погрожуючи сім’ї депортацією.

Встановлено, що з березня 2022 року по квітень 2023 року він кілька разів чіплявся до дітей у своєму автомобілі та знімав це на фото.

Наприклад, він просив їх зробити йому масаж. Хлопчики відмовилися, після чого він став писати 11-річному українцю електронні листи з погрозами.

"Вам тут більше не раді. У мене є влада депортувати тебе і твою сім'ю", – йшлося в одному з послань.

Під час судового процесу чиновник визнав більшу частину звинувачень, завдяки чому дітям не довелося давати свідчення в суді.

Нагадаємо, в Німеччині вбили двох українських біженок – маму і доньку. Є припущення, що німець Марко О. та його дружина росіянка Інна, які зараз перебувають під вартою, вбили їх, щоб викрасти п'ятитижневу доньку українки.

Крім того, увечері 10 лютого 17-річному українцю завдали серйозних поранень на автобусній зупинці у місті Оберхаузен, внаслідок яких він помер у лікарні. Поліція встановила, що цьому передувала суперечка з групою молодих людей, яка почалась в автобусі і потім продовжилася на зупинці.