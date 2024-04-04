Немецкий чиновник получил 8 лет тюрьмы за домогательства к детям украинских беженцев

Земельный суд Гамбурга приговорил 42-летнего чиновника Денниса В. к восьми годам тюрьмы за сексуальные домогательства к украинским мальчикам 9 и 11 лет и производство детской порнографии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Отмечается, что после начала войны в Украине немец помог их семье бежать в Германию, пообещав стать их "защитником".

Вместо этого, мужчина требовал близости с детьми, угрожая семье депортацией.

Установлено, что с марта 2022 года по апрель 2023 года он несколько раз приставал к детям в своем автомобиле и снимал это на фото.

Например, он просил их сделать ему массаж. Мальчики отказались, после чего он стал писать 11-летнему украинцу электронные письма с угрозами.

"Вам здесь больше не рады. У меня есть власть депортировать тебя и твою семью", – говорилось в одном из сообщений.

Во время судебного процесса чиновник признал большую часть обвинений, благодаря чему детям не пришлось давать показания в суде.

Напомним, в Германии убили двух украинских беженок – маму и дочь. Есть предположение, что немец Марко О. и его жена россиянка Инна, которые сейчас находятся под стражей, убили их, чтобы похитить пятинедельную дочь украинки.

Кроме того, вечером 10 февраля 17-летнему украинцу нанесли серьезные ранения на автобусной остановке в городе Оберхаузен, в результате которых он скончался в больнице. Полиция установила, что этому предшествовала ссора с группой молодых людей, которая началась в автобусе и затем продолжилась на остановке.