Чому у Сербії очікують катастрофічних наслідків від нового визнання геноциду на Балканах

Сербські політики на чолі з президентом Александаром Вучичем в один голос із російськими пропагандистами б’ють у всі дзвони, розповідаючи про катастрофу, яка насувається на сербський світ.

І йдеться не лише про очікуване (і вже неминуче) прийняття частково визнаного Косова до Ради Європи.

Ще один "наступ" на сербів і "сербство", переконують у Белграді, розпочнеться 27 квітня, коли на Генеральній асамблеї ООН буде ухвалена резолюція щодо подій у місті Сребрениця в 1995 році.

Про те, що ж насправді планує прийняти ООН і чому це так налякало сербську владу, читайте у статті редакторки порталу "Балканський оглядач" Наталі Іщенко Сербію налякали геноцидом: чому у Белграді бояться резолюції ООН щодо Сребрениці. Далі – короткий її виклад.

"Ясно, що потім буде", – заявив 29 березня президент Сербії Александар Вучич, коментуючи проєкт резолюції ООН у своєму зверненні до громадськості.

І хоча президент Сербії визнає, що рішення Генасамблеї ООН не несе правових наслідків, "наступного дня" виникне ініціатива про те, що "політичні утворення, які виникли на основі геноциду, не можуть існувати".

"Це стосується Республіки Сербської", – додав він. Нагадаємо, що Республіка Сербська – це державне утворення на території Боснії і Герцеговини.

Окрім того, на підставі необов’язкового з юридичної точки зору рішення від Сербії вимагатимуть "військову контрибуцію".

Ще більш катастрофічні прогнози озвучує міністр закордонних справ Сербії Івиця Дачич. В інтерв'ю белградському виданню Kurir, опублікованому 2 квітня, він заявив: одразу після позитивного голосування на Генасамблеї ООН Дейтонська угода, а також "саме існування Республіки Сербської" можуть бути поставлені під сумнів. А "військову контрибуцію" за скоєні воєнні злочини "платитимуть усі громадяни Сербії".

Ще більше паніки та істерики нагнітають російські пропагандисти.

Ось для прикладу один заголовок пропагандистського медіаресурсу з Москви: "Захід вирішив знищити сербів".

Ніякі "контрибуції" та "розпуск" Республіки Сербської не випливають напряму з тексту документа, що оприлюднили самі серби. Але звідки ж взялася ця демонізація рішення Генасамблеї ООН?

Якщо проаналізувати наявні дані про майбутню резолюцію по Сребрениці, можна зробити висновки про те, що завданням рішення ГА ООН є головним чином інформаційна, гуманітарна, ідеологічна задача – донести до світу інформацію про скоєння геноциду в Сребрениці і закріпити цей факт у свідомості населення країн-членів ООН.

Одночасно буде поставлено якщо не поза законом, але точно поза нормами моралі та совісті заперечення геноциду та виправдання і, тим більше, прославлення воєнних злочинців, які його вчинили.

Це означатиме, що пропагандистська кампанія, яка має на меті применшування або, тим більше, виправдання воєнного злочину в Сребрениці, яка постійно проводиться і Республікою Сербською, і Сербією, має припинитися.

Але, очевидно, що ані в Баня-Луці, ані в Белграді категорично не хочуть з цим погоджуватися.

Зараз, коли на рівні ООН буде визнано неприпустимість подібних поглядів, лідери Сербії та Республіки Сербської можуть перетворитися в очах світової спільноти на аморальних виправдовувачів жахливого злочину. Тобто те, що раніше думали про них родичі жертв Сребрениці, має шанс стати загальнолюдським світоглядом.

Це, можливо, не стане катастрофою для президента Республіки Сербської Мілорада Додіка, але для Вучича, який є лідером країни, що вступає до ЄС, – так, буде.

Тому ми і чуємо всі ці заяви про "важкі дні", що чекають на Сербію. Але насправді важкі дні чекають на самого Вучича та його політику.

Докладніше – в матеріалі Наталі Іщенко Сербію налякали геноцидом: чому у Белграді бояться резолюції ООН щодо Сребрениці.