Почему в Сербии ожидают катастрофических последствий от нового признания геноцида на Балканах

Сербские политики во главе с президентом Александаром Вучичем в один голос с российскими пропагандистами бьют во все колокола, рассказывая о катастрофе, которая надвигается на сербский мир.

И речь идет не только об ожидаемом (и уже неизбежном) принятии частично признанного Косово в Совет Европы.

Еще одно "наступление" на сербов и "сербство", убеждают в Белграде, начнется 27 апреля, когда на Генеральной ассамблее ООН будет принята резолюция по событиям в городе Сребреница в 1995 году.

О том, что же на самом деле планирует принять ООН и почему это так напугало сербские власти, читайте в статье редактора портала "Балканский обозреватель" Натальи Ищенко Сербию напугали геноцидом: почему в Белграде боятся резолюции ООН по Сребренице. Далее – краткое ее изложение.

"Ясно, что потом будет", – заявил 29 марта президент Сербии Александар Вучич, комментируя проект резолюции ООН в своем обращении к общественности.

И хотя президент Сербии признает, что решение Генассамблеи ООН не несет правовых последствий, "на следующий день" возникнет инициатива о том, что "политические образования, которые возникли на основе геноцида, не могут существовать".

"Это касается Республики Сербской", – добавил он. Напомним, что Республика Сербская – это государственное образование на территории Боснии и Герцеговины.

Кроме того, на основании необязательного с юридической точки зрения решения от Сербии потребуют "военную контрибуцию".

Еще более катастрофические прогнозы озвучивает министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. В интервью белградскому изданию Kurir, опубликованном 2 апреля, он заявил: сразу после положительного голосования на Генассамблее ООН Дейтонское соглашение, а также "само существование Республики Сербской" могут быть поставлены под сомнение. А "военную контрибуцию" за совершенные военные преступления "будут платить все граждане Сербии".

Еще больше паники и истерики нагнетают российские пропагандисты.

Вот для примера один заголовок пропагандистского медиаресурса из Москвы: "Запад решил уничтожить сербов".

Никакие "контрибуции" и "роспуск" Республики Сербской не вытекают напрямую из текста документа, который обнародовали сами сербы. Но откуда же взялась эта демонизация решения Генассамблеи ООН?

Если проанализировать имеющиеся данные о будущей резолюции по Сребренице, можно сделать выводы о том, что задачей решения ГА ООН является главным образом информационная, гуманитарная, идеологическая задача – донести до мира информацию о совершении геноцида в Сребренице и закрепить этот факт в сознании населения стран-членов ООН.

Одновременно будет поставлено если не вне закона, но точно вне норм морали и совести отрицание геноцида и оправдание и, тем более, прославление военных преступников, его совершивших.

Это будет означать, что пропагандистская кампания, имеющая целью преуменьшение или, тем более, оправдание военного преступления в Сребренице, которая постоянно проводится и Республикой Сербской, и Сербией, должна прекратиться.

Но, очевидно, что ни в Баня-Луке, ни в Белграде категорически не хотят с этим соглашаться.

Сейчас, когда на уровне ООН будет признана недопустимость подобных взглядов, лидеры Сербии и Республики Сербской могут превратиться в глазах мирового сообщества в аморальных оправдателей чудовищного преступления. То есть то, что раньше думали о них родственники жертв Сребреницы, имеет шанс стать общечеловеческим мировоззрением.

Это, возможно, не станет катастрофой для президента Республики Сербской Милорада Додика, но для Вучича, который является лидером страны, вступающей в ЕС, – да, будет.

Поэтому мы и слышим все эти заявления о "тяжелых днях", которые ждут Сербию. Но на самом деле тяжелые дни ждут самого Вучича и его политику.

Подробнее – в материале Натальи Ищенко Сербию напугали геноцидом: почему в Белграде боятся резолюции ООН по Сребренице.