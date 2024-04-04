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У Фінляндії стало відомо про зірваний напад неповнолітнього у навчальному закладі

Новини — Четвер, 4 квітня 2024, 16:26 — Марія Ємець

Фінська поліція розкрила деталі щодо затримання неповнолітнього хлопця в одному з регіонів на півдні країни; з’ясувалося, що його викрили у намірах організувати напад у навчальному закладі.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Інформація про затримання 17-річного хлопця у районі Пірканмаа з’явилася ще у січні, тоді повідомили лише, що його підозрюють у підготовці серйозного злочину проти життя і здоров’я.

Тепер уточнили, що юнак готував напад у навчальному закладі та проти поліції. 

У поліції кажуть, що отримали від третьої особи інформацію, яка допомогла їм дізнатися про його наміри і втрутитися завчасно. Підозрюваний деякий час пробув під вартою, навесні його відпустили. 

Нагадаємо, у вівторок 2 квітня в школі у передмісті Гельсінкі сталася стрілянина, внаслідок якої одна дитина загинула. Напад скоїв 12-річний хлопець, постраждалі були його однокласниками-однолітками. Слідство з’ясувало, що мотивом вчинку, найімовірніше, стала образа за цькування. 

Попереднє розслідування також встановило, що напад був спланованим

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Фінляндія