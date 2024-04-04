Фінська поліція заявила про спланований характер стрілянини у школі

12-річний хлопчик, якого звинувачують у вбивстві шестикласника під час шкільної стрілянини у Фінляндії цього тижня, схоже, спланував її заздалегідь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За словами слідчих, напад у вівторок у школі поблизу Гельсінкі, під час якого двоє інших дітей також отримали важкі поранення, був спровокований знущанням над учнями.

"Попереднє розслідування виявило докази, які вказують на те, що цей акт був спланований", – йдеться в заяві поліції, яка посилається на матеріали, знайдені на вилученому телефоні та комп'ютері.

Хлопчик, затриманий поліцією приблизно за 4 км від школи, занадто малий, щоб постати перед судом, і зараз перебуває під опікою соціальних служб. Поліція стверджує, що він зізнався у нападі.

Після стрілянини в школах у 2007 і 2008 роках, в яких загинули 20 людей, Фінляндія посилила закони про зброю в 2010 році, запровадивши тест на здібності для претендентів на отримання ліцензії і підвищивши мінімальний вік до 20 років з 18.

У країні з населенням 5,6 мільйона осіб, де популярні полювання і стрільба по мішенях, налічується понад 1,5 мільйона одиниць ліцензованої вогнепальної зброї і близько 430 тисяч власників ліцензій.

Поліція заявила, що має попереднє уявлення про те, як 12-річний підозрюваний дістав зброю, яка належала його близькому родичу, але розслідування все ще триває.

Очікується, що розслідування стрілянини займе кілька місяців.

Слідчі заявили, що, можливо, зможуть допитати одного з двох госпіталізованих дітей у найближчі кілька днів.

Нагадаємо, Європарламент приспустив прапори ЄС та Фінляндії на знак солідарності з країною.