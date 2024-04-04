В Финляндии стало известно о сорванном нападении несовершеннолетнего в учебном заведении

Финская полиция раскрыла детали о задержании несовершеннолетнего в одном из регионов на юге страны; выяснилось, что его уличили в намерениях организовать нападение в учебном заведении.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Информация о задержании 17-летнего парня в районе Пирканмаа появилась еще в январе, тогда сообщили лишь, что его подозревают в подготовке серьезного преступления против жизни и здоровья.

Теперь уточнили, что юноша готовил нападение в учебном заведении и против полиции.

В полиции говорят, что получили от третьего лица информацию, которая помогла им узнать о его намерениях и вмешаться заблаговременно. Подозреваемый некоторое время пробыл под стражей, весной его отпустили.

Напомним, во вторник 2 апреля в школе в пригороде Хельсинки произошла стрельба, в результате которой один ребенок погиб. Нападение совершил 12-летний ученик, пострадавшие были его одноклассниками-сверстниками. Следствие выяснило, что мотивом поступка, скорее всего, стала обида за травлю.

Предварительное расследование также установило, что нападение было спланированным.