Альянс очікує подальших авіаударів РФ по критичній інфраструктурі України

НАТО оцінює, що Росія з осені накопичувала ракети для здійснення масштабних авіаударів по Україні й має потенціал ще якийсь час продовжувати їх.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це журналістам на умовах анонімності заявив посадовець Альянсу.

Співрозмовник пояснив, що восени Росія утрималась від запуску деяких балістичних крилатих ракет і крилатих ракет повітряного базування, аби "накопичити запаси для більш масштабних ударів".

"Зараз вони задіяли значну частину цього запасу для здійснення ударів протягом останніх кількох місяців, які насамперед були спрямовані на критично важливу інфраструктуру і оборонну промисловість України", – додав він.

Також, за словами посадовця НАТО, російські війська докладають більше зусиль для запуску безпілотників і ракет, щоб перевантажити протиповітряну оборону України та послабити її обмежені можливості.

"І ми очікуємо, що вони, найімовірніше, продовжать пристосовувати ракетні і безпілотні ударні комплекси для подолання українських систем ППО і чинити тиск на українські підрозділи ППО, що підкреслює критичну важливість допомоги з боку Альянсу для цих систем для захисту українського цивільного населення", – зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, за підсумками засідання Ради Україна-НАТО 4 квітня стало відомо, що Україна вестиме діалог із партнерами в Альянсу стосовно постачання батарей систем протиповітряної оборони, які можуть бути поставлені негайно.

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що під час зустрічі Ради Україна-НАТО Німеччина ініціювала пошук по всьому світу доступних систем Patriot для Києва.