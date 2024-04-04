Альянс ожидает дальнейших авиаударов РФ по критической инфраструктуре Украины

НАТО оценивает, что Россия с осени накапливала ракеты для осуществления масштабных авиаударов по Украине и имеет потенциал еще некоторое время продолжать их.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом журналистам на условиях анонимности заявил чиновник Альянса.

Собеседник пояснил, что осенью Россия воздержалась от запуска некоторых баллистических крылатых ракет и крылатых ракет воздушного базирования, чтобы "накопить запасы для более масштабных ударов".

"Сейчас они задействовали значительную часть этого запаса для осуществления ударов в течение последних нескольких месяцев, которые прежде всего были направлены на критически важную инфраструктуру и оборонную промышленность Украины", – добавил он.

Также, по словам чиновника НАТО, российские войска прилагают больше усилий для запуска беспилотников и ракет, чтобы перегрузить противовоздушную оборону Украины и ослабить ее ограниченные возможности.

"И мы ожидаем, что они, скорее всего, продолжат приспосабливать ракетные и беспилотные ударные комплексы для преодоления украинских систем ПВО и оказывать давление на украинские подразделения ПВО, что подчеркивает критическую важность помощи со стороны Альянса для этих систем для защиты украинского гражданского населения", – отметил собеседник.

Напомним, по итогам заседания Совета Украина-НАТО 4 апреля стало известно, что Украина будет вести диалог с партнерами по Альянсу относительно поставки батарей систем противовоздушной обороны, которые могут быть поставлены немедленно.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что во время встречи Совета Украина-НАТО Германия инициировала поиск по всему миру доступных систем Patriot для Киева.