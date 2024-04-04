ЗМІ: В Італії у ДТП загинула громадянка України, 21-річна модель

Італійські ЗМІ пишуть, що другою загиблою у гучній ДТП в провінції П’ємонт, що сталася цієї неділі, виявилась 21-річна українка з Одеси.

Про це повідомляє, зокрема, La Repubblica, пише "Європейська правда".

Аварія сталася вдень на трасі в північному регіоні Італії П’ємонт, між містами Івреа і Сантіа. Водій автомобіля Ferrari Gtc4, що рухався на велетенській швидкості – близько 200 км/год, не впорався з керуванням, авто врізалося в огорожу, після чого розірвалося на шматки і загорілося.

La Repubblica

З’ясувалося, що за кермом був 40-річний косовський діджей Хісні Кестай, відомий під псевдонімом Dj Style Q. Останнім часом він проживав у Швейцарії в місті Вільнев, а його двоє дітей і дружина – у Косові.

La Repubblica

Експертиза ДНК другої загиблої людини ще триває, проте, за даними ЗМІ, у поліції впевнені, що це 21-річна українка Анна Краєвська родом з Одеси, яка останнім часом також жила у Швейцарії.

Друзі у Швейцарії повідомили поліції про її зникнення після того, як дівчина перестала виходити на зв’язок, а швейцарські правоохоронці звернулися із запитом до італійських.

Нагадаємо, наприкінці березня в аварії автобуса у Німеччині постраждали дві українки, а у Польщі 18-річний громадянин України загинув у ДТП, втікаючи від поліції.