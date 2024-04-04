СМИ: В Италии в ДТП погибла гражданка Украины, 21-летняя модель

Итальянские СМИ пишут, что 21-летняя украинка из Одессы погибла в громком ДТП в провинции Пьемонт, произошедшем в это воскресенье.

Об этом сообщает, в частности, La Repubblica, пишет "Европейская правда".

Авария произошла днем на трассе в северном регионе Италии Пьемонт, между городами Ивреа и Сантиа. Водитель автомобиля Ferrari Gtc4, двигавшегося на огромной скорости, около 200 км/ч, не справился с управлением, авто врезалось в ограждение, после чего разорвалось на куски и загорелось.

La Repubblica

Выяснилось, что за рулем был 40-летний косовский диджей Хисни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. В последнее время он проживал в Швейцарии в городе Вильнев, а его двое детей и жена – в Косове.

La Repubblica

Экспертиза ДНК второго погибшего человека еще продолжается, однако, по данным СМИ, в полиции уверены, что это 21-летняя украинка Анна Краевская родом из Одессы, которая в последнее время также жила в Швейцарии.

Друзья в Швейцарии сообщили полиции о ее исчезновении после того, как девушка перестала выходить на связь, а швейцарские правоохранители обратились с запросом к итальянским.

Напомним, в конце марта в аварии автобуса в Германии пострадали две украинки, а в Польше 18-летний гражданин Украины погиб в ДТП, убегая от полиции.