Безповоротні російські втрати в Україні становлять 200 тисяч – оцінка Альянсу

Згідно з оцінками Північноатлантичного Альянсу, загальні втрати російських сил за понад два роки повномасштабних бойових дій в Україні становлять понад 350 тисяч.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це журналістам на умовах анонімності заявив посадовець Альянсу.

За словами співрозмовника, число у 350 тисяч стосується загальних втрат російських сил – як регулярної армії, так і найманців – і загиблими, й пораненими. При цьому 200 тисяч були вбиті або поранені без можливості повернення на фронт.

Посадовець також згадав оцінку британської розвідки, згідно з якою в Україні були вбиті щонайменше 70 тисяч росіян, уточнивши, що це число, "ймовірно, є нижньою межею".

"Для порівняння, у 2023 році середньоденна кількість російських жертв, вбитих і поранених, зросла майже на 300 осіб на день порівняно з 2022 роком", – додав він.

Як відзначив посадовець НАТО, за сучасними мірками співвідношення вбитих до поранених у російській армії є "надзвичайно високим", при цьому значною мірою воно пояснюється вкрай обмеженим медичним забезпеченням російських солдатів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у березні заявив, що Росія за понад два роки повномасштабного вторгнення в Україну втратила більше як 350 тисяч військових вбитими і пораненими.

У листопаді 2023 року генеральний секретар НАТО заявляв, що втрати Росії в Україні в особовому складі перевищують 300 тисяч осіб.