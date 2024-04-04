Безвозвратные российские потери в Украине составляют 200 тысяч – оценка Альянса

Согласно оценкам Североатлантического Альянса, общие потери российских сил за более чем два года полномасштабных боевых действий в Украине составляют более 350 тысяч.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом журналистам на условиях анонимности заявил чиновник Альянса.

По словам собеседника, число в 350 тысяч касается общих потерь российских сил – как регулярной армии, так и наемников – и погибшими, и ранеными. При этом 200 тысяч были убиты или ранены без возможности возвращения на фронт.

Чиновник также упомянул оценку британской разведки, согласно которой в Украине были убиты не менее 70 тысяч россиян, уточнив, что это число, "вероятно, является нижней границей".

"Для сравнения, в 2023 году среднедневное количество российских жертв, убитых и раненых, выросло почти на 300 человек в день по сравнению с 2022 годом", – добавил он.

Как отметил чиновник НАТО, по современным меркам соотношение убитых к раненым в российской армии является "чрезвычайно высоким", при этом в значительной степени оно объясняется крайне ограниченным медицинским обеспечением российских солдат.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в марте заявил, что Россия за более чем два года полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 350 тысяч военных убитыми и ранеными.

В ноябре 2023 года генеральный секретарь НАТО заявлял, что потери России в Украине в личном составе превышают 300 тысяч человек.