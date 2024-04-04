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Генсек НАТО: Ситуація на полі бою складна, є два сценарії розвитку війни в Україні

Новини — Четвер, 4 квітня 2024, 18:21 — Олег Павлюк

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що подальші бойові дії в Україні можуть розвиватись за двома сценаріями залежно від того, чи зможуть союзники в Альянсі згуртуватись для допомоги Києву.

Про це він заявив на пресконференції після засідання Ради Україна-НАТО, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг назвав ситуацію на полі бою в Україні складною, зауваживши, що Росія зараз продовжує просуватись уздовж лінії фронту і мобілізує людей у військо. При цьому вона "готова жертвувати людьми й зброєю для мінімальних досягнень".

"Але це серйозно. По суті, є два можливі сценарії. Перший: союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки, Україна зможе відбити більше території. Другий сценарій: ми не зможемо цього зробити, і є реальний ризик, що Росія захопить ще більше територій і ми будемо в ще небезпечнішій ситуації", – додав генсек.

На його думку, єдиний шлях досягти справедливого й тривалого миру для України – це "наявність сильних Збройних Сил України".

"Бо це єдиний спосіб переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. І це єдиний шлях переконати його в тому, що він має сісти за стіл переговорів і домовитись про певне прийнятне рішення, в якому Україна бере гору як суверенна й незалежна держава. Я твердо переконаний, що це можливо", – підкреслив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО також заявив, що на зустрічах у Брюсселі деякі члени Альянсу пообіцяли пошукати у своїх запасах додаткові засоби протиповітряної оборони для України.

Водночас розвідувальні дані Північноатлантичного альянсу ставлять під сумнів можливість російських сил здійснити масштабний наступ найближчим часом.

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Війна з РФ Столтенберг