ЗМІ: Іспанія планує до липня визнати Палестинську державу

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив журналістам під час турне по Близькому Сходу, що уряд планує до липня визнати Палестинську державу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на іспанські ЗМІ.

Державне інформагентство EFE, видання El Pais та La Vanguardia цитують Санчеса, який зробив ці неформальні заяви для журналістів у понеділок пізно ввечері в столиці Йорданії Аммані в перший день візиту до Йорданії, Катару та Саудівської Аравії.

У розмові з журналістами Педро Санчес висловив очікування, що Іспанія визнає Палестинську державу до липня, додавши, що, на його думку, незабаром в Євросоюзі буде "критична маса", яка підштовхне кілька держав-членів зайняти таку ж позицію, зазначає EFE.

На засіданні лідерів ЄС 22 березня прем'єр Іспанії заявив, що домовився з лідерами Ірландії, Мальти та Словенії "зробити перші кроки" до визнання держави, яку проголосили палестинці на Західному березі річки Йордан та в секторі Гази.

Тоді він сказав, що очікує, що визнання Палестинської держави відбудеться протягом поточної чотирирічної каденції парламенту, яка розпочалася минулого року.

У відповідь Ізраїль заявив чотирьом країнам, що їхній план є "нагородою для тероризму", яка зменшить шанси на врегулювання конфлікту в Газі шляхом переговорів.

Раніше Педро Санчес сказав, що запропонує парламенту країни визнати Палестинську державу.

Британія, США та інші західні країни публічно підтримують ідею створення держави Палестини для вирішення багаторічного арабо-ізраїльського конфлікту.

Проте ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу відкидає таку перспективу навіть після завершення нинішньої війни з угрупованням ХАМАС.

На початку лютого голова британського МЗС заявив, що його країна може офіційно визнати Палестинську державу після припинення вогню в секторі Гази, не чекаючи результатів переговорів між Ізраїлем і палестинцями щодо рішення про створення двох держав.

Водночас британський прем'єр Ріші Сунак заперечив зміну позиції Лондона щодо визнання незалежності Палестинської держави після заяв міністра закордонних справ Девіда Кемерона, що це може статись до перемир’я на Близькому Сході.