Чотири країни ЄС домовилися працювати над визнанням Палестинської держави

Іспанія домовилася з лідерами Ірландії, Мальти та Словенії зробити перші кроки до визнання Палестинської держави.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у п'ятницю після засідання Європейської Ради в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Виступаючи від імені Іспанії, Санчес очікує, що визнання відбудеться протягом поточної чотирирічної каденції парламенту, яка розпочалася минулого року.

Він повідомив журналістам, що домовленість була досягнута після зустрічі з його ірландським, мальтійським та словенським колегами в кулуарах саміту ЄС в п'ятницю вранці.

"Ми згодні з тим, що єдиний спосіб досягти тривалого миру і стабільності в регіоні – це реалізація рішення про дві держави, де Ізраїль і Палестина живуть пліч-о-пліч у мирі та безпеці", – йдеться у спільній заяві, оприлюдненій Ірландією за підсумками зустрічі.

Арабські держави і Європейський Союз на зустрічі в Іспанії в листопаді погодилися, що рішення за принципом двох держав є відповіддю на палестино-ізраїльський конфлікт.

З 1988 року 139 з 193 країн-членів Організації Об'єднаних Націй визнали палестинську державність.

На початку березня Педро Санчес заявив, що запропонує парламенту країни визнати Палестинську державу.

Британія, США та інші західні країни публічно підтримують ідею створення держави Палестини для вирішення багаторічного арабо-ізраїльського конфлікту.

Проте ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу відкидає таку перспективу навіть після завершення нинішньої війни з угрупованням ХАМАС.

На початку лютого голова британського МЗС заявив, що його країна може офіційно визнати Палестинську державу після припинення вогню в секторі Гази, не чекаючи результатів переговорів між Ізраїлем і палестинцями щодо рішення про створення двох держав.