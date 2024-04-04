Саакашвілі прокоментував повернення на розгляд закону про іноагентів: "Велика змова проти Грузії"

Ув’язнений експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі назвав "змовою проти Грузії" та спробою Росії послабити вплив Заходу повернення грузинською владою на розгляд проєкту, що встановлює додаткові вимоги до НУО із західним донорським фінансуванням.

Як повідомляє "Європейська правда", Саакашвілі опублікував коментар на своїй сторінці у Facebook.

Cаакашвілі почав зі згадки, що щойно схоже законодавство ухвалили у Киргизстані – з другої спроби, а перед тим подібний закон ухвалив Казахстан.

"Головне завдання Москви, яке Путін пояснив мені з першої ж зустрічі – це викорінення впливу Заходу на пострадянському просторі. Тож те, що олігарх (Бідзіна Іванішвілі, засновник керівної партії "Грузинська мрія" – Ред.) повторно вніс цей закон – це частина влеикої змови проти Грузії", – заявив експрезидент.

Саакашвілі додав, що грузинському суспільству потрібні "стійкість, мобілізація та єдність більше, ніж будь-коли".

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що керівна партія Грузії повернулася до планів ухвалити закон "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів".

Перша спроба ухвалити цей проєкт навесні 2023 року спровокувала масштабні акції протесту. Парламент схвалив проєкт у першому читанні, але після різкої критики ЄС та США і під тиском протестів влада вирішила все ж відкликати його.

Опозиція знову закликає до акцій протесту, вбачаючи в ініціативі спробу наступу на свободу слова, тиску на громадянське суспільство та дискредитації нелояльних до влади організацій і ЗМІ.

Проєкт жорстко розкритикувала президентка Саломе Зурабішвілі, заявивши, що це підриває європейське майбутнє Грузії.

Євросоюз висловив серйозне занепокоєння з приводу намірів "Грузинської мрії" ухвалити цей закон.

Також "Грузинська мрія" офіційно внесла пропозицію поправок до конституції про заборону "ЛГБТ-пропаганди".

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